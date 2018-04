- Det tør siges. Allerede i første minut havde vi en kæmpechance, og det blev så startskuddet til at hav af misbrugte muligheder gennem de 90 minutter. Vi burde have bragt os i front både 1-0 og 2-0 i starten, sagde træner Thomas Bengtsson. Christoffer Madsen udlignede til 1-1. I slutfasen lykkedes det for Martin Hausmann og igen Christoffer Madsen at ændre til slutfacit 3-4.

- Der er sandelig noget at arbejde med. Vi lavede et hav af fejl, og det blev dyrt, sluttede træner Bengtsson. (wta)