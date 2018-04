Men forslaget risikerer nu at ende som et selvmål. Fredag modtog klubben, hvad der bedst kan betegnes som et gult kort fra fællestillidsrepræsentant i FOA Lone Smidt.

Nyborg/Vindinge: Intentionerne fejlede bestemt ikke noget, da ungdomsformand i Nyborg G & IF fodbold, Henrik Gaunsbæk, stillede sig op i TV-Avisen og i radioen for at fortælle om et nyt initiativ. Sammen med Vindinge Boldklub ville man oprette en særlig fodboldskole for de mange børn, der ikke kan få almindelig undervisning i tilfælde af en lockout .

Overfor Fyens Stiftstidende lægger ungdomsformanden ikke skjul på, at han har oplevet henvendelsen fra de fire fagforeninger som et stort pres.

- Hold da op, tænkte jeg, da jeg læste brevet, det er noget af en anklage at komme med mod en frivillig forening. Man kan også undre sig over, at brevet er skrevet på kommunens eget brevpapir, men jeg turde ganske enkelt ikke andet end at melde ud, at vi aflyser. Personligt håber jeg dog, at der kommer en modreaktion udefra, som gør, at det alligevel kan blive til noget.

I en intern mail tager han det fulde ansvar og understreger endnu engang, at intentionen aldrig har været at kaste klubberne ud i en konflikt med fagforeningerne, men blot at give en masse børn en god oplevelse.

Netop derfor bør man heller ikke give efter for fagforeningernes pres, mener Claus Johansen, formand for Vindinge Boldklub.

- Jeg er træt og irriteret over, at vi som frivillig og upartisk forening skal trækkes ind i en konflikt mellem arbejdsmarkedets parter. Hvis vi aflyser nu, vil det netop kunne tolkes som om, vi har valgt side. De største tabere vil være vores kære børn, siger han.

Formanden minder desuden om, at Vindinge Boldklub arrangerede lockoutfodbold for over 100 børn i 2013, uden at det gav anledning til protester.