En 67-årig bilist fik sig en slem forskrækkelse, da han var på vej hjem til Svendborg i sin bil søndag eftermiddag. På Svendborgvej uden for Ørbæk mistede han herredømmet over bilen og kom ud i rabatten.

- Her kørte han omkring 45 meter, inden han ramte et stengærde. Bilen røg 17 meter ind i skoven og landede på taget, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Steen Nyland Jensen.

Den 67-årige kom ikke noget til ved uheldet og indrømmede over for betjentene på stedet, at han havde drukket. Han blev sigtet for spirituskørsel og blev anholdt med henblik på at få foretaget en blodprøve.