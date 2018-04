Inden kampen gik igang var situationen, at udeholdets chance for direkte oprykning var forspildt, da Kolding havde sikret den status lørdag efter sejr over Sønderborg. Oprykningskampe var samtidig sikret og hjemmeholdets placering midt i rækken udmøntede sig derfor i en kamp med masser af angreb og et hav af mål. Allerede ved pausen var stillingen 18-19 med hjemmeholdets Mads Mortensen som skarpeste skytte med hele ni mål. Halvlegen havde kun budt på et par føringer til hjemmeholdet, og mønsteret med mange mål og få føringer til hjemmeholdet forsatte i en ligeså målrig anden halvleg, der i sidste ende gav udeholdet sejren, mens hjemmeholdet, trods nederlaget, kan se tilbage på en godkendt sæson, hvor holdet, der i de seneste sæsoner har kæmpet i bunden af rækken, ender i øverste halvdel. De mange mål blev fordelt på Mads Mortensen med tolv, Thomas Torp og Marko Nowack hver seks, Jon Jørgensen og Lasse Kok Hansen hver fem, og endelig blev Kristian Berth Jensen noteret for to scoringer.(JOSC)