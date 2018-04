Håndbold, Serie 1, Fynsserien kval, damer - Rolfsted IF - Hårby BK, 22-17 (10-9)

Så kom solen frem samtidig med at Rolfsteds damer fik sæsonens første sejr, og selv om den langt fra rækker til en plads i Fynsserien, så lunede den lige så meget som solen gjorde.

I første halvleg havde Rolfsted godt styr på gæsterne, men formåede ikke at ryste sig helt fri fra Hårby før i anden halvleg hvor det gik strygende for hjemmeholdets damer, der med sejren kunne slette det kedelige nul ud for vundne kampe i statistikken.

Den assisterende træner for Rolfsted, Klaus Christiansen roste sit hold for en god gejst i en kamp hvor alle var fit for fight, og i baghovederne havde tanken : "Det er nu, eller aldrig" og det blev så nu - i 12. time.

Topscorer blev Sandrine Sørensen med otte mål. (hol)