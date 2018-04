En tilfreds træner for hjemmeholdet fra Årslev BK, Patrick Rasmussen, kunne efter kampen mod Gislev IF, konstatere at hans trup spillede som han havde forventet, men erkendte også at de tre point var sværere at hive hjem da Gislev viste sig et være en svær modstander under forårssolen.

Det enlige mål i første halvleg til Årslev scorede Daniel Hindsgavl efter 27 minutter, men efter pausen skruede Årslev tempo på spillet op, og kom på 2-0 på et straffe efter fire minutter, som Ronni Lund Hansen sendte i mål, og Ronni havde travlt for blot tre minutter senere øgede han til 3-0, uden brug af straffefordelen.

Marius Bording afløste Frank Ankersen 25 minutter før tid, og Marius takkede ved at score til slutresultatet 4-0 efter 81 minutter. Dermed kom en fortjent, men yderst besværlig sejr ind på Årslevs konto. (hol)