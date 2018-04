Middelfart og Marstal fik endelig taget hul på forårssæsonen med søndagens kamp ved Lillebælt. Men det blev ikke just den start på foråret, som hjemmeholdet havde håbet på. For det blev til et klart 0-3-nederlag til divisionsreserverne, der aldrig for alvor fik spillet til at fungere. Det udnyttede gæsterne til at hjemtage alle tre point qua scoringer af Flemming Haugegaard og Emil Grydehøj(2).

- Vi ramte simpelthen ikke vores niveau i dag. For der var intet flow i vores spil, og vi var ganske enkelt alt for langsomme i vores boldomgang. Så det var en helt fortjent sejr til Marstal - de leverede en meget fin kamp, måtte Middelfarts træner, Jann Jensen, efterfølgende erkende.(Due)