Kerteminde: For en uge siden byggede de snemænd på Kerteminde Camping. I denne weekend slikkede de sol i havestolen og stod i kø foran Vaffelhuset i Trollegade. Turistsæsonen er for alvor blevet indledt med klassisk omskifteligt dansk vejr. Alligevel er der ingen alarmklokker, der ringer hos hverken turistbureau eller campingpladser.

For selvom solen i år skulle tilbringe lige så meget tid bag skyerne som sidste sommer, har turistbureau og erhvervsliv brugt vinteren på at gøre sig mindre afhængige af vejret.

“ - Vi har simpelthen fået så mange spændende ting lige i baghaven. Jeg sender gerne mine gæster på cykel ud til Sybergland, til Syberg Kvæget eller ud til Måle Bagerbod. Og jeg har sendt rigtig mange på golfbanen. De ligger jo som perler på en række derudad. Gitte Enevoldsen, indehaver Kerteminde Camping

- Vi har gjort rigtig meget for at gøre os klar til, at vi - uanset vejret - er et attraktivt sted at besøge. Og det er vi nødt til, for der er skarp konkurrence, fortæller turistchef Dorte Frandsen.

- Vi har taget udgangspunkt i, at vi har haft nogle sæsoner, hvor det har regnet rigtig meget. I Danmark regner det bare størstedelen af året, så i stedet for at turisterne siger "øv det regner, så vi tager ikke til Kerteminde," altså i stedet for at vi tager udgangspunkt i stranden, så har vi valgt at tage meget mere udgangspunkt i haven - altså alle de her mange små gårdbutikker og fødevareproduktioner der popper op alle steder lige nu, og som man kan besøge uanset vejret, fortæller hun.