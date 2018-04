Kerteminde: 55 elever er i øjeblikket skrevet op til Kerteminde Kommunes 10. klassecenter i Munkebo næste år, men konkurrencen om de unge er blevet hårdere. Der er oprettet mange nye 10. klasses tilbud på Fyn, og det er i øjeblikket særdeles populært at slutte grundskolen af med et år på efterskole. Kerteminde Kommunes 10. Klasse Center oplever derfor en vigende tilgang af elever. Samtidig er skolen hårdt ramt af en ny elevtildelingsmodel, der betyder, at alle skoler tildeles økonomi for hele skoleåret på baggrund af elevtallet pr. 5. september. Men da skolen overtager elever, som af forskellige grunde falder fra andre uddannelser i løbet af vinteren og foråret, skævvrider modellen budgettet. Børn- og Skoleudvalget skal derfor forholde sig til et forslag om en ændret tildelingsmodel:

- Elevtildelingsmodellen holder ikke vand. Vi ligger altid 10 procent over i elevtal om foråret end om efteråret. Andre skoler kan udligne det over årene, men der er ikke andre skoler end os, der skifter alle elever ud fra år til år, fortæller Søren Hansen, der er inspektør på Kerteminde 10. Klasse Center og Kerteminde Ungdomsskole.

Skolebestyrelsen foreslår derfor en økonomisk tildelingsramme svarende til minimum 60 elever. Hvis elevtallet stiger udover 10 procent - altså over 66 elever - foretages en økonomisk regulering i det følgende skoleår ligesom for øvrige folkeskoler.

Forslaget er formentlig en formsag, da det ikke rammer de øvrige skoler økonomisk, og direktionen anbefaler i øvrigt udvalget at stemme for.