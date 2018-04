Med Sønderjyskes sejr over Randers skal OB ikke længere spekulere over nedrykning resten af sæsonen.

FODBOLD: Det var i forvejen en behagelig kvalifikationspulje at havne i modsætning til pulje 1.

Og allerede efter to runder i kvalifikationspuljen kan OB nu koncentrere sig om at kigge fremad og gå efter syvendepladsen, der kan give en Europa-plads i en kamp på udebane mod FC Nordsjælland eller FC København.

For Sønderjyskes 1-0-sejr over Randers betyder, at der med fire kampe i puljen igen, er 12 point fra OB på puljens førsteplads ned til nummer tre Randers, der sammen med Lyngby og de to nederste i den anden pulje skal spille mod nedrykning.

12 point kan teoretisk nås på fire kampe og netop i de to kommende kampe mødes OB og Randers hjemme og ude, men OB's målforskel er 24 bedre end randrusianernes, og det vil kræve en del 3-0-sejre i alle retninger at udligne det gab.