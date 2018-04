Efter en god runde i efteråret, gik det i stå for dameholdet fra Faldsled/Svanninge (F/S) i et forsømt forår, der betyder at holdet havner på en plads som 3.-sidst i puljen.

I sæsonens sidste kamp på hjemmebanen var OH 77 på besøg, og kampen igennem var hjemmeholdet hele tiden bagud med mindst et par mål, og det stod klart at holdet ikke formåede at leve op til vanlig standart.

Kampens topscorer for F/S blev Sophie Hjern med fire mål. Holdet træner, Linda Dalgaard Hansen, tager trods den skuffende turnering endnu en tørn for damerne, og hun kender om nogen sine spillere på godt og bedre - så det skal nok gå alt sammen! (hol)