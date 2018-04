Nyborg: Danehofmarkedet i Nyborg samler hvert år tusindvis af mennesker og bidrager til at gøre byens fortid levende. Det kunne ikke lade sig gøre uden alle de mange frivillige foreninger som for eksempel Nyborg Slot Buelaug, der arbejder på at formidle viden omkring bueskydning i middelalderen.

Nu har endnu en forening med tilknytning til Østfyns Museer set dagens lys, nemlig Nyborg Slots Armbrøstlaug. Hidtil har der været tale om en uformel gruppe af entusiaster, der interesserer sig for armbrøsten som både krigsvåben og jagtredskab, og som blandt andet samarbejder med andre middelalderforeninger.

Nu er gruppen selv blevet en officiel forening under folkeoplysningsloven, og i påsken konstituerede man sig for første gang. Formand blev Steen Beyer for hvem Danehofmarkedet sidste år var en helt speciel dag.

Han blev nemlig viet under markedet - ikke i kirken eller på rådhuset, men i selveste riddersalen iført middelaldertøj.