Meget symptomatisk skal Hårslev bruge rigtigt mange chancer for at score. Således havde Simon Marcussen mindst et par chancer i direktørklassen, ligesom Edward Mwandila var uden held i det hektiske lokalopgør i Bogense. Derfor blev det afgørende, da Simon Blach omkring den halve time udnyttede chancen fra pletten og få minutter efter, da Mathias Riber gjorde det til 2-0 for Bogense.

-Jeg er egentlig tilfreds med præstationen, bare ikke resultatet, sagde Hårslevs nye træner, Gert Wiis.

-Vi spillede en god første halvleg, men anden halvleg blev noget rod, erkendte Bogensetræner Lars Spinner Hansen.

AR