Debat om venskabskommuner: Nu er det slut

Indtil nytår havde Nordfyns Kommune udgifter til et venskabskommunesamarbejde. Det har vist sig, at det var ulovligt for politikerne at medbringe ledsagere på rejserne, og desuden viste politikerne kun ringe interesse for venskabssamarbejdet.

Endvidere har kommunens forvaltning i en evaluering beskrevet, at Nordfyns Kommune stort set intet har fået ud af det.

Derfor har kommunen fornuftigt besluttet, at man ikke længere vil bruge skattekroner på at sende politikere og embedsfolk på disse rejser.

Skattekronerne blev indtil nytår brugt til rejser for to politikere med ledsagere (ulovligt), to medlemmer af Foreningen Norden (FN) uden ledsagere samt to elever udpeget af elevrådet ved Nordfyns Gymnasium.

Altså skatteyderbetalte rejser for otte personer, som ikke har givet kommunen nogen særlig værdi. Rejseudgifterne har de sidste år været cirka 12.000 kroner pr. år.

Når Nordfyns Kommune var vært, blev der brugt et noget større beløb, idet der blev inviteret en hel del gæster fra især FN til festmiddag osv. Dette er slut, men kommunen har nu alligevel lavet en lidt større rejsepulje på 15.000 skattekroner, som stilles til rådighed for årlige rejser til to gymnasieelever samt FN´s medlemmer. Den større rejsepulje er til trods for, at der ikke længere må være politisk deltagelse.

Rejsepuljen er lavet for at være til gavn for kommunens borgere, men jeg har fået oplyst, at rejsedeltagerne fra FN nu ikke længere behøver at have bopæl her i vores egen kommune.

Når der næste gang skal være venskabstræf her i den lokale FN-afdeling, skal man selvfølgelig gengælde de andre byers gæstfrihed. Dette vil give større udgifter, og derfor opfordrer kommunen FN til at søge om at få tilført yderligere midler fra kommunekasssen til dækning af bl.a. en festmiddag.

Trods flere opfordringer ønsker Nordfyns Kommune af uforklarlige årsager ikke at udsende pressemeddelelse om disse ting, men kommunen har oplyst, at der på et tidspunkt kommer oplysninger et sted på hjemmesiden.