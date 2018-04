Krogsbølle: Hvad gør man, når ens lokale ekspert i bøger og musik flytter fra byen? Man lokker ham selvfølgelig til at fortsætte som frivillig. 62-årige Jens Andersen og hans familie forlod ellers Krogsbølle for syv år siden og flyttede til Aarup, men hvert år dukker de seks voksne samt børn og børnebørn alligevel op dagen før og hjælper til med at stille alle loppesagerne frem i hallen.

- Man vender jo altid tilbage til sit åsted. Det ved alle, som har læst en kriminalroman. Men her er også hyggeligt, og her er mange søde mennesker, siger Jens Andersen, som hvert år har ansvar for at få solgt bøger, musik og film.

Jens Andersen debuterer snart med sin egen digtsamling, og litteratur og musik er i det hele taget bare hans spidskompetence.

- Der er ingen andre i Krogsbølle, som har den passion, og så må jeg jo komme tilbage den ene gang om året, lyder det fra ham.

Lige siden 1990 har han været støttemedlem i byens idrætsforening. Fordelen ved at være flyttet væk er, at han nu ikke slæber så meget med hjem.

- Det er svært at smide det ud, som ikke bliver solgt. Da jeg boede her, havde jeg altid masser af kasser stående hjemme med alt det, som ikke blev solgt, men jeg gider altså ikke slæbe det hely med til Aarup, lyder det fra ham.