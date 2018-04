Fodbold. Serie 2, pulje 4. Årslev-Gislev 4-0 (1-0). Flere afbud betød et noget amputeret Gislev-mandskab, træner Dennis Iglemose kunne sende på banen. Træneren havde blandt andet været nødsaget til at hente old boys-spilleren Andreas Borg, den tidligere assistenttræner, under fanerne. Det gav Årslev gode betingelser, og de blev udnyttet. Blandt andet til to mål til 2-0 og 3-0 kort inde i anden halvleg.