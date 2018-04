- Det betød begrænsede muligheder. Men når det er sagt, så skal hele flokken have ros. De kæmpede godt og gav gæsterne kamp til stregen, sagde træneren, der konstaterede, at to af målene kom på dødboldsituationer og et enkelt var et selvmål.

- Så jo, vi havde så heller ikke heldet med os. Lasse Kirke scorede hurtigt til 1-0, men inden pausen havde RB'erne ændret til 2-1. Det blev senere 4-1, inden Jesper Jensen i overtiden reducerede. (wta)