Lokaldebat

Lørdag den 24. marts blev der afholdt møde for færgen "Broens" Venner samt ejerkreds. Har fået oplyst, at der over dagen var et fremmøde på cirka 70 personer, ganske flot.

Det virker som om de fleste af Nyborgs borgere samt det hele byråd er ramt af et kollektivt granat chok efter det famøse folkemøde på Nyborg Strand.

Det er ved at være sidste udkald, hvis en så vigtig del af Nyborgs historie som færgeby, skal bevares.

Et er placeringen af færgen i inderhavnen nok ikke var velvalgt, men det må da ikke medføre en så total handlings lammelse. Det må være muligt at finde andre løsninger.

I dag er vi i fuld gang med en gennemgribende renovering af slottet for 360 millioner kroner og tak for det. Men det er jo kun muligt, fordi forgængere har efterladt noget, vi kunne bygge videre på.

Hvis vi ikke kender vores besøgelsestid i denne sag, vil vi om fire måneder miste en meget væsentlig del af vores historie, og Danmark vil miste et helt igennem stykke dansk håndværk af højeste karat. Er det ikke muligt at finde plads og midler her og nu, må det være muligt at få den anbragt i en form for mølpose, så den kan hales frem, når vi kan give Broen den behandling den fortjener. Præcis på samme måde, som det sker med slottet lige nu.

Skulle det mod forventning vise sig, at vi ikke magter den opgave her i Nyborg, må det kunne bringes op landspolitisk, da der jo i høj grad også er tale om et stykke Danmarkshistorie. En historie, der ikke tælles i århundrede som slottes historie, men i et årtusind under en eller anden form.

Det skulle vist ikke være nødvendigt at minde om, at Broen er den sidste bevarede Storebæltsfærge, så hvis vi sidder med hænderne i skødet i denne sag, vil vi næppe få ros af dem, som vil spørge os om, hvordan vi kom over Storebælt i gamle dage.