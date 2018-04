De seneste tre uger har Fyens Stiftstidende/Lokalavisen Nyborg sat fokus på folkesundheden i kommunen, og lørdag deltog op mod 500 personer i den store sundheds- og aktivitetsdag på Torvet i Nyborg. Gang i Gaden var arrangeret i et samarbejde mellem avisen, Nyborg Kommune, Nyborg Biblioteker og Østfyns Museer.

Sideløbende har vi efterlyst nyborgensernes egne bud på, hvad sundhed er for dem. En af deltagerne i konkurrencen, Freja Andreas Jensen fra Nyborg, har sendt følgende tekst med tilhørende billede: "Sundhed for mig er at bruge naturen på alle måder og i alt slags vejr. Det er dejligt at være ude og løbe hoppe og lege."

Vi belønner det søde billede med et par varme sokker til far og mor, der er sponsoreret af FNE Outdoor i Nyborg, samt en drikkedunk fra Intersport. Gaverne kan afhentes i Bladhuset, Nørrevoldgade 58 på hverdage mellem klokken 10 og 14.