Flemløse og OB delte pointene i begge mandskabers forårsdebut.

Kombattanterne var begge at finde under nedrykningsstregen inden opgøret, hvor Flemløse havde 12. point på elvtepladsen, mens OB havde to point færre på tolvtepladsen. ¨

Den interne stilling forblev intakt efter et uafgjort resultat, som kom via en sen Flemløse udligning i tillægstiden.

OB havde bragt sig foran i første halvleg, da de fandt vejen til netmaskerne efter 32. minutters spil.

Flemløse forsøgte ihærdigt at komme tilbage efter pausen.

Nicolai Dvinge lykkedes på mirakuløs vis at fremskaffe værterne et remis, på trods af at være en mand i undertal efter Rene Borgstrøm blev udvist i det 88. minut.

(sb)