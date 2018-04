Middelfart: Efter mere end 30 års ansættelse som reklamemand, de fleste som kreativ chef i Fyens Stiftstidende-koncernen, har 55-årige Bo Larsen fra Middelfart nu åbnet sit eget reklamebureau. Navnet er Creazion, og netop kreativiteten og det at skabe er Bo Larsens faglige styrke. Ikke mindst, når det gælder om at ramme kundens målgrupper.

- Det er underordnet, hvad du selv eller din kunde, synes er spændende, altafgørende er at ramme kundens målgruppe på den rigtige måde, siger Bo Larsen, der lægger ud i privaten på Teglgårdsvej fordi, de fleste møder alligevel foregår ude hos kunden.

Bo Larsen føler sig desuden klædt godt som selvstændig med et omfattende netværk opbygget gennem de mange år i branchen.

- Jeg kan ikke alt, men jeg kender alle, der kan. Jeg gør derfor kun det, jeg selv er god til. De andre opgaver lægger jeg ud til samarbejdspartnere, jeg har kendt i 10-20 år og derfor kan stå inde for. Dermed sikrer jeg min kunder, at de altid får den mest optimale løsning hos mig, uanset om det er en lille tryksag, facadeskilte, hjemmesider, radiospots, reklamefilm eller den store edderkop, jeg netop har afleveret til Naturama i Svendborg, forklarer Bo Larsen og understreger, at han selv står for projektledelsen, så kunden altid kun én kontakt at forholde sig til.