På den nylig overståede generalforsamling fremlagde Film Fyn en effektanalyse, der viser, at ejerkommunerne får mere end positiv omtale for pengene.

For hver krone, Film Fyn har investeret i projekter i perioden 2013 til 2017, har det givet 2,3 kroner tilbage til erhvervslivet i ejerkommunerne i form af blandt andet ophold, forplejning og leje af udstyr, studier og lokationer. Det viser en effektanalyse, som er blevet udarbejdet i samarbejde med Seismonaut A/S, og som Film Fyn præsenterede ved weekendens generalforsamling. Film Fyn FilmFyn blev grundlagt i 2003 og investerer i og støtter film- og tv-produktioner, hvor en del af produktionen foregår på Fyn.Ejerkredsen består af syv fynske kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Svendborg og Ærø samt TV 2 Danmark og FioniaFond.



Odense Kommune blev per 1. januar 2016 optaget i kredsen bag FilmFyn som delvist associeret medlem.



Ejerkommunerne yder et årligt driftstilskud til FilmFyn, som i 2017 svarede til 45 kroner pr. borger. Som delvist associeret medlem yder Odense Kommune et driftstilskud, der svarer til fem kroner pr. borger. Tager man et kig på den såkaldte bruttoværditilvækst, det vil sige den samlede økonomiske merværdi som følge af produktionernes regionale forbrug på Fyn inden for alle brancher, skaber hver investerede krone fra Film Fyn 4,8 kroner. - Vi er et godt eksempel på, at kultur og erhverv sagtens kan gå hånd i hånd. Vores ejerkommuner lægger meget vægt på den omsætning og den tilvækst, som vi er med til at skabe, og bruttoværditilvæksten inden for filmbranchen er ret stor, hvilket analysen jo også viser, siger direktør for Film Fyn, Bo Damgaard.

46 nye arbejdspladser

Samtidig med den økonomiske vækst skaber Film Fyns investeringer i diverse film og tv-projekter også arbejdspladser. Ifølge analysen er det blevet til 46 årsværk i perioden 2013-2017. Det svarer til 4,4 fuldtidstillinger for hver million kroner, fonden har investeret. Film Fyns investeringer skal dog ikke kunne skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i ejerkommunerne. Det handler i høj grad også om at skabe synlighed og brande Fyn, forklarer Bo Damgaard: - Når vi går ind og støtter et projekt, ligger der selvfølgelig en vurdering af historiernes validitet, den kunstneriske værdi om du vil. På den anden side er der også en vurdering af, i hvor høj grad projektet er med til at skabe en synlighed for vores landsdel. Også for at borgerne kan se, hvad pengene går til. - Både omsætning og omtale betyder altså meget for vores ejerkommuner, og bestyrelsen har netop bedt os om at måle mere nøjagtigt på omtaleværdien af de film og de arrangementer, vi støtter, siger Bo Damgaard.

2017 et godt film-år