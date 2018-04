Nyborg/Svendborg: Mange unge i folkeskolens ældste klasser er ferm med en mobiltelefon. Men seks elever med fornavnene Kristine, Micky, Magne, Amanda og Josefine fra 7.z på Danehofskolen kan noget helt særligt.

Fredag blev de nemlig kåret som vindere af fynsfinalen for 6.-7. klasser i den såkaldte Edit24-konkurrence, hvor det går ud på at lave den bedste kortfilm på mobiltelefonen.

Finalen fandt sted i Svendborg, hvor juryen havde nomineret tre film - blandt dem 7.z's "Drømmen" om skoleeleven, der ikke tør markere sig i timerne. Men som samler mod til sig efter at have haft en underlig drøm. Blot for at konstatere, at verden ikke falder sammen, hvis man svarer forkert på et regnestykke.

"Filmen fortæller en meget simpel historie på en rigtig god måde, og de gør brug af rigtig fine filmiske virkemidler. Samtidig føles historien meget ægte, og det er et emne som mange børn og unge ville kunne relatere til. Gruppens kreativitet og forståelse for emnet, gør dem til en klar vinder," hedder det blandt andet i den officielle begrundelse."

Ud over 7.z fra Danehofskolen deltog 4.a fra Nyborg Private Realskole i finalen blandt 4.-5. klasserne med "Den uheldige dreng i zoo". Finalen blev vundet af 5.c på Munkebo Skole.