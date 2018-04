Marstal: Der var flere med solbriller end jakker, da tæt ved 80 mennesker var mødt op i Marstal Sejlklub for at hæve dannebrog, synge en ny sejlsæson ind og i samme ombæring sige hej til to nye ansigter i bestyrelsessammenhæng.

Asger Rabølle blev valgt ind som bestyrelsesmedlem og Karoline Thaysen som suppleant. Begge er de 20 år og fik dermed gennemsnitsalderen i bestyrelsen til at falde.

De to nye medlemmer har en baggrund i Hf Søfart. Sammen har de et mål om at bygge videre på det fællesskab, de i forvejen har opbygget i sejlklubben blandt unge mennesker.