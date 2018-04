Middelfart: Det kan synes lidt uhyggeligt - det med fredag den 13. Men det er det nu ikke - det skulle da lige være det gys, som publikum har i vente, når nogle af landets dygtigste, unge springgymnaster giver den fuld gas på airtracks og trampoliner.

Udover gys ved springene, så venter der en gymnastikoplevelse af de store, når seks store efterskolehold og fem af GFH's ungdoms- og unge voksenhold indtager gulvet i Lillebælthallerne i Middelfart, fredag 13. april.

Det er gymnastikefterskolerne Bernstorffsminde, BGI-Akademiet, Brejninggaard, Ringe, Vejstrup og Vesterlund der møder op for at fremvise deres forårsopvisninger.

- Efterskolerne er glade for at komme til Vestfyn for de ved, at de lokale gymnastikforeninger har mange ivrige unge gymnaster, der er på udkig efter en god efterskole, oplyser Vibeke Nørby fra Gymnastikforeningen Fjeldsted-Harndrup, der står bag forårets opvisning.

Mellem efterskolernes opvisninger er der opvisning af GFH's Super-, Junior- og Ungdomsholdhold, GFH Oldstars samt den seneste nyskabelse i GFH - M Holdet med cirka 60 gymnaster.