Idéen opstod i Kim Hansens hoved, og da han præsenterede den for Lillian Sørensen og Jens Christensen, blev de hurtigt enige om, at det ikke kun skulle blive ved idéen. Kim Hansen gik i gang i sit pølsemageri og præsenterede tre varianter, som han selv syntes, smagte godt. Derom var der ikke helt enighed. Kim Hansens egen favorit blev stemt ned af Lilian Sørensen og Jens Christensen. De ville have mere bacon og mere karry.

Nu er resultatet blevet således, at middelfartpølsen indeholder 10 procent bacon, lidt karry og nogle "sydtyske krydderurter", som er så hemmelige, at pølsemageren ikke vil afsløre mere.

At lave en pølse er ikke det nemmeste i verden. Pølsen er reelt en grillpølse, men den skal kunne holde til at ligge på en varm pande i op til seks timer, uden at den bliver helt uspiselig.

- Nogle kunder vil have en pølse, der har ligget længe på panden, og som har tørt skind, mens andre vil have en, der er helt frisk, fortæller Lilian Sørensen, der både kender pølser og pølsespisere og skal sørge for, at der er noget for enhver smag.

Pølsen kan man få, som man vil have den. Om den skal spises med brød og dyppelse, eller om den skal serveres som en fransk hotdog.

Pølserne findes kun på OK-tanken, og end ikke Kvicklys egne kunder kan finde dem i køledisken, selv om pølserne produceres butikkens eget pølsemageri.