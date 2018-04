Den amerikanske poplegende Cher har i et tweet tilkendegivet støtte til fængslet saudiarabisk prins.

Saudi-Arabiens anklagemyndighed har indledt nye undersøgelser og taget skridt til at rejse tiltale i en række korruptionssager mod prinser, topembedsmænd og erhvervsfolk. De blev sidste år tilbageholdt på et luksushotel.

Det skriver den officielle panarabiske avis Al Sharq Al Awsat søndag.

Saudi-Arabiens kronprins siger, at hans optrappede kamp mod korruption er en nødvendig "chokterapi" mod den udbredte bestikkelseskultur i landet.

Luksushotellet Ritz Carlton i den saudiarabiske hovedstad, Riyadh, blev forvandlet til en form for fængsel, da kronprins Mohammad bin Salman sidste år gav ordre til, at 381 prinser, forretningsmænd og højtstående embedsmænd skulle føres derhen for at blive afhørt og tilbageholdt.

De fleste af de tilbageholdte blev dog hurtigt løsladt, deriblandt den globale investor prins Alwaleed bin Talal.

Men 56 personer nåede ikke frem til en forståelse med myndighederne. De har været varetægtsfængslet, og en række retssager er ved at blive forberedt mod en del af dem.

Saud al-Hamad, som er vicejustitsminister med særligt ansvar for efterforskning, siger, at de tiltalte vil blive fremstillet i retten. De anklages for hvidvaskning af penge eller terrorisme.

Han har ikke oplyst yderligere detaljer om de tilbageholdte.

Den amerikanske poplegende Cher har på det sociale medie Twitter tilkendegivet sin støtte til den fængslede saudiarabiske prins Turki bin Abdullah.

Han er ven med Chers søn, og hun appellerer til Saudi-Arabiens kronprins og beder ham om at "være god ... og lade ham gå".

Prins Turki er søn af den afdøde kong Abdullah.

Iagttagere har sagt, at den magtfulde 32-årige kronprins i kampen mod korruption også går efter rivaler eller mulige rivaler.

Avisen The New York Times rapporterede i sidste måned, at mindst 17 af de tilbageholdte på luksushotellet blev mishandlet.

Flere vidner siger til avisen, at en general døde efter at have fået brækket halsen.