Debat om Bogenses toiletter: Ting ta´r tid

For 3½ år siden blev det vedtaget i Nordfyns kommunalbestyrelse, at der skulle etableres en toiletbygning centralt i Bogense by. Det var tænkt primært som en serviceforanstaltning for byens mange turister. Det skete i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015.

Nu skriver vi 2018, og der er ingen tegn på pt., at det lykkes at have en toiletbygning klar inden turisterne ankommer nu til sommer.

Jeg anerkender, at der har været forsøgt med andre placeringer herunder ved kirken, men det er ikke godt nok. Jeg har ved utallige lejligheder nævnt denne problematik internt de senere år.

Det blev den gang ikke besluttet, hvor toiletbygningen skulle placeres, men P-pladsen bag Hotelpassagen eller på kommunens P-plads på Skovvej ud for Bybækken er to oplagte muligheder.

Måske dette læserbrev kan gøre en forskel, således at man kan leve op til den budgetaftale, som dengang blev indgået.