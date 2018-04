Smedemester Finn Weber Therkildsen havde ikke brugt sin Nem-id i årevis, og så blev den automatisk lukket ned.

Han henvendte sig derfor til Svendborg Kommunes Borgerservice for at få den åbnet igen - men i stedet blev både nøglekort og kode konfiskeret med begrundelsen, at han ikke er i stand til at bruge en computer.

Det kan ende med at blive dyrt for ham.

Stenstrup: Finn Weber Therkildsen har ikke Nem-id. Det har smedemesteren med de to ansatte på værkstedet vest for Stenstrup ellers haft, men så tog han på Borgerservice, og så var det slut med det. - Jeg er sgu sur over, at jeg kom til at stå der som en anden idiot, lyder det fra Finn Weber Therkildsen, som i år kan fejre 40-års-jubilæum som selvstændig, mens hans planteavlskonsulent, Torben Bjerregård, er lige så vred og oplyser, at sagen kan blive rigtigt dyr for den 68-årige smedemester. Nem-id Nem-id er en fælles login-løsning til danske netbanker og offentlige hjemmesider.



Det blev taget i brug i sommeren 2010.



Nem-id drives af firmaet Nets DanID A/S.



Man kan logge på fra en hvilken som helst computer et hvilket som helst sted i verden.



Nem-id er kendetegnet ved en såkaldt to-faktor-autencificering.



Det betyder, at man skal benytte både en adgangskode og et nøglekort med engangskoder.



Man kan få nem-id, når man er fyldt 15 år og i øvrigt har dansk cpr-nummer.



Der er en lang række regler for brug af nem-id.



Blandt dem er, at man ikke må skrive sin adgangskode ned.



Man må heller ikke aflevere den eller nøglekortet til andre.



Kilde: Nemid.nu og Wikipedia Historien starter for godt tre uger siden. Finn Weber Therkildsen har 45 hektar jord, som han årligt får 90.000 kroner i hektarstøtte til, og det er Torben Bjerregård, der hvert år sørger for at deklarere arealet hos ministeriet, så pengene kommer ind. Planteavlskonsulent Bjerregård har derfor fået en digital fuldmagt, men problemet med sådan en er, at den kun gælder i fem år. Og at den er udløbet.

De tog det hele

Man skal bruge Nem-id for at udfærdige en ny fuldmagt, og det er ikke noget, Finn Weber Therkildsen gør på rutinen. - Jeg bruger det aldrig, og for tre-år siden fik jeg brev om, at det var lukket, siger han, der egentlig var ligeglad - hvis ikke det lige var for det med den digitale fuldmagt. Så for tre uger siden henvendte han sig på Borgerservice for at få den åbnet igen, så der kunne blive udfærdiget en digital fuldmagt, men sådan gik det ikke. - De spurgte, om jeg ville tage koden og køre ned til Torben (Torben Bjerregård, red.) med den, og det svarede jeg ja til. Så fik jeg at vide, at det måtte jeg ikke, og jeg forklarede, at han ikke skal have min kode, bare åbne og logge ind, og at jeg ville tage mit nøglekort og det hele med hjem bagefter, siger Finn Weber Therkildsen. Det var ikke enden på historien. - Jeg blev bedt om at logge på en computer på Borgerservice, og jeg kunne godt finde ud af det, når hun (sagsbehandleren, red.) hjalp mig. Men når hun ikke gjorde, kunne jeg ikke, og så inddrog hun hele lortet. Nøglekort og det hele, siger smedemesteren, der blankt erkender, at han ikke har og aldrig vil få et nært forhold til computere. - Jeg kan ikke finde ud af dem, men jeg har klaret mig fint uden og kan også gøre det de sidste år af min levetid, siger han.

For hård visitation

Da planteavlskonsulent Torben Bjerregård hørte om sagen, blev han vred. - Finn er hverken idiot eller debil, og jeg synes, at Borgerservice har været alt for hårde i visiteringen af ham, siger han. Han fortæller, at han har masser at kunder, der ligesom Finn Weber Therkildsen har et anstrengt forhold til moderne teknik. - Mange kommer med deres nøglekort, og så hjælper jeg dem. Normalt vender jeg ryggen til, når de taster koden ind, men det sker også, at jeg gør det for dem, fordi de ikke kan finde ud af det med små og store bogstaver. Så går vi ind og opretter en digital fuldmagt, hvorefter vi logger ud igen. Revisorer gør det samme, siger Torben Bjerregård, der derfor mener, at Borgerservices dom er for hård. - Hvis Finn ikke kan have nem-id, så er der rigtigt, rigtig mange andre, der heller ikke kan, siger han.

I farezonen