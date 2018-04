Brandts Klædefabrik forsøger sig nu med at samle et korps af frivillige, der kan være med til at løfte en række events i hele området.

Ideen har ulmet længe. At skabe et netværk af frivillige, og nu skal det være. Hos Brandts Klædefabrik vil man lancere "Team Brandts" - et hold af frivillige i alle aldre, der kan hjælpe til ved store og mindre events i hele området omkring klædefabrikken.

- Vi har ikke haft fast gruppe før. Vi har klaret os sådan lidt fra gang til gang med at spørge os for. Og så har forskellige aktører i området brugt frivillige. Men vi må indse, at hvis vi skal kunne skabe, udvikle og forbedre vilkårene for aktørerne og de mange gæster ved store events og festivaler som eksempelvis HCA Festivals, Harry Potter Festival og blomsterfestivalen, så har vi behov for at kunne trække på et korps af faste frivillige, siger Eva Pasgaard, manager for Brandts Klædefabrik.

Tanken bag teamet er, at alle aktører i området skal kunne trække på "Team Brandts", og kan det lykkes at få en fast gruppe, vil det gøre mange ting lettere.

- Hvis vi kan få en fast gruppe, så har vi også mulighed for at skabe et fællesskab, som både de frivillige og vi kan få gavn af. Vi har også tanker om at lave en årlig social ting, siger Pasgaard.

Idéen med frivillige er ikke ny. HCA Festivals har alle år kørt med en gruppe frivillige. Og på Posten og Dexter har man et fast korps af frivillige, der er så populært, at der ligefrem er venteliste på at komme med.

Tanken bag "Team Brandts" er at få tilknyttet frivillige i alle aldre og fra alle dele af byen. Er man interesseret, kan man skrive til teambrandts@brandtsklaedefabrik.dk