Kommunerne har længe efterlyst særlige psykiatriske pladser til misbrugere, der er til fare for andre, fordi de også har en svær psykisk lidelse. Nu er de kommet, men ingen bruger dem, fordi der er for mange forhindringer. Det kan ende med at koste Odense 7,3 mio. kroner.

- En psykisk syg misbruger vil typisk ikke indlægges på en særlig psykiatrisk sengeplads. Mange er på kokain, som giver vrangforestillinger. De ser bandemedlemmer i træerne og politifolk, der forfølger dem. Dem kan man ikke tale fornuft med, og du kan slet ikke motivere dem til at gå i behandling. De kan ikke overskue at komme af sted og tænker bare på det næste skud.

Men selv om de første særlige psykiatriske pladser blev åbnet i marts, står de ubrugte hen , og kan ende med at blive en dyr fornøjelse for Odense, hvis pladserne fortsætter med at stå tomme. De koster alene i år 2,3 mio. kroner, hvis de ikke bliver brugt. Når alle pladserne i aftalen er etableret, hæfter Odense Kommune for 7,3 mio. kroner om året, hvis pladserne fortsat står tomme. Og det kan meget vel ske, frygter Brian Dybro, fordi der ikke er mulighed for at tvangsindlægge folk:

Beboerne havde en uges tid inden drabet truet med at slå nogen ihjel, hvis han ikke fik hjælp til at bekæmpe sine indre dæmoner. Han blev kort efter tvangsindlagt på grund af truslerne, men udskrevet kort efter igen og sendt tilbage til bostedet.

Særlige pladser i psykiatrien 150 særlige pladser til meget psykisk syge personer skal øge sikkerheden for blandt andet de ansatte og beboerne på landets bosteder. Der er afsat 400 mio. kr. i satspuljeforliget til pladserne. Det er regionen, som skal varetage de nye sengepladser, men kommunen i den kommune, folk kommer fra, der træffer afgørelse om, hvem der skal visiteres til en særlig plads. De første 15 åbnede 1. marts i Vejle, men pladserne bruges ikke endnu. Kravene for at blive visiteret til en særlig sengeplads er: At personen vurderes at være til væsentlig fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd; har en svær psykisk lidelse; har særlige sociale problemer; har været indlagt gentagne gange på psykiatrisk afdeling - eller har haft et længerevarende ophold her. Derudover skal man vurdere, at opholdet, som typisk vil vare mellem tre og seks måneder, vil have afgørende betydning for behandling (også for misbrug), rehabilitering og støtte og forhindre køb af stoffer og "farlige genstande" samt forhindre ny kriminalitet og vold. (uss) Kilde: Odense Kommune

Så kort opsummerer rådmand Brian Dybro (SF) forsøget på at lave nogle særlige psykiatriske pladser til mennesker, der er så langt ude i en kombination af svær psykisk sygdom og misbrug, at de er farlige og til fare for andre mennesker.

Problemet er, at spændet mellem de regionale psykiatriske pladser og de kommunale pladser, der findes på bosteder (til folk med en diagnose) og forsorgshjem (uden diagnose), er for stort.

- Det store spænd betyder, at når en person bliver for dårlig til vores tilbud, er han så langt ude, at vi ikke kan motivere ham til at tage imod behandlingstilbuddet. Vi kan henstille, men det er frivilligt for folk, om de vil tage imod behandlingen. Vi kan ikke tvinge nogen til at tage imod en særlig sengeplads, som ellers virker som et godt, tværfagligt tilbud, der varer i op til et halvt år, forklarer Brian Dybro.

- Jeg synes, vi på den her måde svigter nogle mennesker, der er meget syge. Det værste er de stærkt misbrugende, som er psykisk syge, men ikke har en diagnose. De er ikke velsete på psykiatriske afdelinger, som ikke har noget godt tilbud til dem. Nogle gange får de det så dårligt eller bliver så udadreagerende, at de bliver tvangsindlagt, men meget ofte er de udskrevet igen allerede et døgn senere. Alle omkring dem udsættes for risiko, og der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad der kan ske, siger Brian Dybro.

Hvis man ikke må bruge tvang til at få folk ind på de særlige psykiatriske pladser, kan en løsning derfor være at oprette flere sengepladser på de psykiatriske afdelinger, mener rådmanden:

- Her kan man også lave tværfaglige indsatser, sådan som man vil gøre i de særlige tilbud, som vi ikke kan få folk til at sige ja til. I dag er misbrugere bare ikke særligt velsete på psykiatriske afdelinger, og derfor har man ikke et godt tilbud til dem.