Kravet om nedrivning kommer som konsekvens af Odense Kommunes offensiv mod ulovligheder i byens kolonihaver, der blev varslet i 2015, som nu munder ud i konkrete krav om, at det, der er opført for stort, skal rives ned.

Nye lokalplaner, som forventes vedtaget i maj 2018, fastlægger at der højest må bebygge 15 procent af arealet, men dog ikke mere end maksimalt 60 kvadratmeter. Selvom den tilladte mængde af byggeri med lokalplanerne hæves fra 10 procent til 15 prpcent, er der dog, at en lang række kolonihavehuse er større end det.

11 kolonihaveforeninger har fået besked Fordelt på 11 kolonihaver i Odense har 95 haveejere fået besked på at reducere størrelsen på deres bebyggelse. Herunder findes en oversigt over hvilke kolonihaveforeninger, det drejer sig om, samt hvordan sagerne er fordelt på hver enkelt.Skt. Hans: 9Enghaven: 10Roerskov: 22Rosenbækken: 15Kræmmermarken: 13Grønløkke: 18Munkemaen: 2Hedvigslund: 1Dalumhjallelse: 1Christiansminde: 2Sømosebakken: 2

De skal nemlig inden 1. juli have reduceret størrelsen på deres kolonihavehuse, som er opført for store og dermed er ulovlige.

Netop som forårsvejret har meldt sin ankomst - og kolonihavesæsonen dermed for alvor er ved at gå i gang - har indtil videre 95 indehavere fordelt på 11 kolonihaveforeninger i Odense modtaget en besked, der kan sætte skår i idyllen.

- Beskeden om, at det er de her 95 huse, det i første omgang drejer sig om, har alle de berørte de seneste uger modtaget, oplyser Anja Skovslund Henriksen, der er funktionsleder for spildevand, gartnerier og kolonihaver i By- og Kulturforvaltningen.

Hun påpeger dog også, at det ikke handler om at opnå fordele for Odense Kommune, men om at løse situationen.

- Fordelen ved det vil være, at vi som kommune får mere direkte hånd i hanke med, hvad der foregår i kolonihaverne. Men ulempen er, at det vil medføre, at Odense Kommune skal påtage sig administration af en ordning, som siden 1980 er blevet varetaget af havelodselskabet, forklarer Anja Skovslund Henriksen.

- Den anden mulighed er, hvis det viser sig nødvendigt, at Odense Kommune opsiger lejeaftalen med Odense Havelodselskab og finder en helt anden konstruktion for udlejning af kolonihaver i Odense. Det kunne f.eks. være, at havelodderne fremover blev lejet direkte hos Odense Kommune, men det er ikke en mulighed, vi har kigget nærmere på endnu. Hvad end der fremadrettet vil ske, vil den lokale forankring i en forening være et vigtigt element, som der skal værnes om.

- Den ene mulighed er, at Odense Havelodsselskab anlægger en retssag, hvis nogen af de pågældende haveejere nægter af følge kravet om lovliggørelse. Det er undersøgt, om vi som kommune kan gå ind og bistå havelodsselskabet økonomisk med at føre et antal prøvesager ved retten, og vurderingen er, at det kan vi godt. Så det er vi klar til, hvis det bliver nødvendigt. Men det er selvfølgelig en besværlig og langstrakt proces, som kan vare år.

Bestyrelsen i den enkelte haveforening kan opsige den haveejer, der ikke vil følge reglerne om størrelsen på kolonihavehuse, men det er ikke altid helt let at få til at ske, da det kræver, at de frivillige bestyrelsesmedlemmer skal tage kampen med deres egne naboer. Hvis bestyrelserne enten ikke kan, tør eller vil smide folk ud, er det overordnet to muligheder ifølge Anja Skovslund Henriksen.

Anja Skovslund Henriksen forventer, at langt de fleste følger anvisningen og reducerer deres bebyggelser inden tidsfristen 1. juli. Men, siger hun, der vil med stor sandsynlighed også være nogen, som ikke gør, og her bliver det mere kompliceret. For hvad sker der så?

Det er også Odense Havelodselskab selv, som tilbage i 2013 bad Odense Kommune om hjælp til at læse problemerne med for stort byggeri.

Det skyldes, at lejeaftalen er indgået mellem kommunen og Odense Havelodselskab, og derfor er det havelodselskabet, der skal rejse kravet over for de enkelte kolonihaveforeningsbestyrelser, som skal gå videre med til enkelte haveejere og få dem til at rive deres ulovligt opførte bebyggelser ned.

Odense Kommune kan ikke selv rejse krav direkte over for de enkelte kolonihaveejere.

Reelt er antallet af huse, der skal reduceres i størrelse, højere end 95.

En række kolonihaveejere har oplyst, at de frivilligt agter at fjerne det ulovlige byggeri inden 1. juli 2018.

- De får ikke et skriftligt krav om nedrivning nu, da vi i første omgang afventer, at de løser problemet frivilligt, som de har tilkendegivet, oplyser Anja Skovslund Henriksen.

Desuden mangler endnu otte kolonihaver at blive opgjort.

To af dem, H/F Egebæk og H/F Baagø, er beliggende på Odense Havns grund, og her ventes kortlægningen at gå i gang til efteråret. De resterende seks haveforeninger er alle beliggende inden for fredningen af Odense Å-dal. Her afventes en korrigerende fredning, som skal fastlægge den tilladte størrelse på byggeri, før processen med at rejse krav om nedrivninger sættes i gang.

I den oprindelige politiske beslutning var fristen for at reducere for stort opførte kolonihavehuse fastsat til udgangen af sidste år, men det blev siden besluttet at forlænge fristen med seks måneder.