En kopi af Ferrari. Magi med en tryllestav. På kant med reglerne.

Formel 1-holdet Haas er blevet kaldt grimme ting af rivaler som Force India og McLaren siden sæsonens første løb i Melbourne for to uger siden.

I Melbourne imponerede Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean og lå helt i toppen, inden fejlslagne pitstops sendte dem ud.

Haas-ledelsen har afvist plagiat- og tryllestavs-kritikken inden søndagens Formel 1-løb i Bahrain og fastholder, at man har overholdt reglerne hos Den Internationale Motorsportsunion (FIA).

Bo Baltzer Nielsen, sportschef i Dansk Automobil Sports Union, griner af kritikken mod Haas fra især McLaren.

- Den største ros, du kan få, er, når konkurrenterne begynder at mistænkeliggøre dig, fordi du kører for stærkt. Mere skal man ikke lægge i det.

- McLaren har i tre-fire år brugt milliarder af kroner uden at opnå noget som helst. Det er en torn i øjet, når det måske mindste hold i Formel 1 kører fra dem, siger Bo Baltzer.

Han har en forklaring på opmærksomheden fra rivalerne.

- De kritiserer den forretningsmodel, som er gjort mulig for et par år siden, hvor det blev tilladt at købe en stor del af en bil fra andre.

- Den mulighed har Haas maksimeret. Det er fremtiden for nye teams inden for Formel 1, siger Bo Baltzer.

Haas har tætte bånd til Ferrari, hvor mange dele af 2018-bilen er købt. Bo Baltzer er tilhænger af reglerne om at kunne købe dele af en bil fra store fabriksteams.

- Man sukker efter at få flere teams ind, som er konkurrencedygtige, og man må virkelig rose Haas for at gå forrest i at udnytte reglementsændringerne, og det vil andre nok efterligne i de kommende år, vurderer Bo Baltzer.

Jens Hansen, der kommenterer Formel 1 for Viasat, er overrasket over, at Haas tiltrækker sig al den opmærksomhed.

- Jeg er sikker på, at det bare giver Haas ekstra blod på tanden for at vise, at man kan noget. Det må være fantastisk motiverende for Kevin Magnussen og hele teamet, at de andre taler om dem.

- Det er god benzin til den psykiske motor, når de skal ud og revanchere sig oven på skuffelsen over at se begge racere udgå i Melbourne, siger Jens Hansen.

Han ser generelt et Haas-team, som er stærkere end forventet, og som markerer sig stærkt i toppen af et meget tæt midterfelt.

- Haas skal holde teams med større økonomi bag sig. Vi må forvente, at Renault og McLaren har bedre muligheder for at opdatere og opgradere bilen, end Haas har, siger Jens Hansen.

Banen i Bahrain giver bedre muligheder for at overhale, og det vil ifølge Viasat-kommentatoren gøre det mere seværdigt for publikum.

- Det bliver hamrende tæt og vanvittigt spændende. I bedste fald ser vi Haas være fjerdebedste team igen, vurderer Jens Hansen.