Mohammed Fellah kom gående til Lyngby Stadion og han kunne siden gå derfra uden at have spillet et minut, mens holdkammeraterne kørte hjem til Odense i spillerbussen.

Den berømte Lyngby-pølse blev præsenteret for og smagt af pressen i pausen på stadion, hvor der var en strid blæst på langs af banen.

Nej, Hallgrimur Jonasson, der tidligere var anfører i OB, er heller ikke længere at finde i Lyngby Boldklub, som han midt i det økonomiske morads i klubben forlod den 22. december og tog hjem til Island for at spille for klubben med det mundrette navn Knattspyrnufélag Akureyrar - ikke mindst i udenlandske munde kaldet KA. Klubben har hjemme i Akureyri, der er Islands fjerdestørste by med 17.481 indbyggere.

Så har Jonasson kun cirka 80 kilometer op til fødebyen Húsavík, der er udflugtsmål for alverdens hval-observatører.

Lyngby følger med tiden og er vel et af de eneste steder i DM-turneringen med kvindelig stadionspeaker. Det bør omgående danne skole. 21-årige Amanda Bodenhoffs stemme bragede igennem og sprudlede af energi. De sidste småfejl kan hun sagtens udrydde med tiden.

Sune Heilbo, sponsorsælger for Odense Sport & Event og tidligere OB-spiller, var taget en tur til Lyngby. Heilbo huskes især for et kanonmål for en del år siden i Gladsaxe Idrætspark mod AB. Den blev ramt lige i røven og måske knapt så raffineret, som Mathias Greves mål.

Unge Mathias Jørgensen var ikke taget med Superliga-holdet til Lyngby. Han scorede i stedet til 1-0 mod FC Midtjylland hjemme i Ådalen, hvor OB besejrede U19-ligaens suveræne tophold FC Midtjylland med 3-2 for øjnene af 250 tilskuere. Sebastian Lodahl blev den store helt, da han i sit comeback efter en langvarig skade satte bolden ind med venstrebenet i sidste minut efter en 55 meter lang spurt af Mads Frøkjær efter et FCM-hjørnespark. Elias Lamnaouar havde bragt OB foran 2-1, inden FCM udlignede, men ulvene blev straffet til sidst.