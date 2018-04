FODBOLD: De to kyndige folk fra netmediet "OBstruktion" havde på forhånd bedt Mathias Greve se ned på sine snørebåndet, som John "Faxe" Jensen gjorde det i EM-finalen i 1992.

- Det prøvede jeg så på, og det var dejligt at se den bold gå i kassen. Man kan godt mærke, når man får det rigtige træf ind under bolden, som har det rigtige hop. Det er dejligt at score, men det skete i en kamp, hvor vi langt hen ad vejen føler, at det er en kamp, vi skal vinde. Vi kan være foran 1-0 eller 2-0 i det første kvarter, men mål avler energi og det skete for Lyngby, da Jeppe Kjær bragte dem foran 1-0, forklarede Mathias Greve.

- Jeg havde selv en stor chance i starten, og den skal jeg bare lægge ind. Men da vi får 2-2, giver det i stedet dem energi, og de er faktisk bedste i det sidste kvarter, mente Mathias Greve, der var glad for at spille mod så dejligt et fodboldhold som Lyngbys.

- Nu er vi alt andet end lige sikret mod nedrykning. Det ser godt ud og nu handler det om at få opbygget en vinderkultur, så vi kan tage det med ind til næste sæson og vi har jo guleroden, der kan give os en plads i en kamp om Europa, mente Langeskov-knægten.

- Men Jeppe Kjær gjorde ondt på os, som han før har gjort. Det havde vi talt om, for han kan det der med at lægge bolden ind fra kanten af feltet, selv om det første mål blev rettet lidt af. Men vi havde meget fint spil og fik ofte bolden lagt ud på vores backs, men når boldene blev slået skråt bagud, manglede vi lige det sidste, mente Greve.