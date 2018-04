Lyngby-træner Thomas Nørgaard håber at have sin anfører, Mathias Tauber, med i de afgørende kampe i foråret.

Lyngby har i denne sæson været uden Mathias Tauber.

Anføreren har siddet ude med en alvorlig knæskade, men i denne uge spillede Tauber for Lyngbys reservehold, og han nærmer sig derfor et comeback i den bedste række.

Efter lørdagens 2-2-kamp i Alka Superligaen hjemme mod OB glæder Lyngby-træner Thomas Nørgaard sig da også til at have sin anfører til rådighed igen.

- Vi glæder os voldsomt meget til at have ham med omkring Superligaen igen.

- Bare det at have Tauber med i dagligdagen igen gør, at vi har en voksen mand med os. Han er sulten og har ikke været med i stimen af nederlag, så han går bare ind og tager fat og sætter sit tydelige præg.

- Vi går ikke og bilder os selv ind, at Tauber er en messias, men han er klubmand, har meget hjerte med, og han er en erfaren mand med et rigtig godt hoved, siger Thomas Nørgaard.

Lyngbys viceanfører er Thomas Sørensen, og han udgjorde i sidste sæson fast makkerpar med Tauber i Lyngbys midterforsvar.

- Tauber er for det første en dygtig fodboldspiller, men han er en endnu dygtigere leder, så bare det at have ham med på træningsbanen, som vi har haft de seneste uger, giver os noget.

- Han er god til at holde gejsten oppe og dirigere med alle omkring sig, og det er noget, vi kan bruge i vores situation. Jo flere naturlige ledere, jo bedre er det, siger Thomas Sørensen.

Tauber sagde tidligere på ugen til mediet bold.dk, at han regner med, at der går nogle uger, før han er klar til Superligaen.

Thomas Nørgaard har da også fokus på playoffkampene om at undgå nedrykning i forhold til sin anfører.

- Han fik 20 minutter for reserveholdet den anden dag, og han får mere spilletid i holdets næste kamp.

- Vi skal gøre det på den rigtige måde, så han er klar, når det rigtig gælder, og vi får brug for ham, siger træneren.