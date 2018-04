Cirka 60 deltog i informations- og ideudviklingsmøde på Ryslinge Højskole. Folk kom rejsende langvejs fra, og mange meldte sig under fanerne.

Ryslinge: Styregruppen med Sune Vesterlund Larsen i spidsen, der har sat sig for at genoplive Midtfyns-festivalen i en eller anden form, må efter lørdagens velbesøgte møde på Ryslinge Højskole være blevet bestyrket i deres tro på, at ideen kan bære frugt. Cirka 60 mødte op - fra nær og fjern. Foreninger, erhvervsfolk, veteraner fra Peter Færgemanns tid, og så var faktisk også en del helt unge mennesker, der primært må kende festivalen fra deres forældres anekdoter. Målet med mødet var, som Sune Vesterlund Larsen indledte med at sige, at styregruppen gerne vil lave en festival, som lokalområdet kunne være fælles om. - De reaktioner, vi har fået, efter ideen blev gjort offentlig i tirsdags, har været ganske overvældende. Folk har mailet og ringet og tilbudt hjælp og grej, som vi kunne låne. Så vi er blevet bestyrket i troen på, at det ville være spændende og dejligt at få festivalen tilbage i en eller anden form. Der er et hul - en mangel - vi mangler noget her på Midtfyn. Noget vi kan være fælles om, sagde han.

Kerneværdierne

Allerede i den indledende snak, var deltagerne på banen. Styregruppens udspil er, at festivalen det første år skal stile efter et arrangement med 500-800 gæster. Eksklusiviteten i den tanke fandt nogle ganske fornuftig, mens andre var skeptiske. - For at få økonomi i det og for at kunne få nogle lidt større musiknavne, skal der mindst 1500 gæster til og gerne lidt flere, lød det blandt andet. Andre foreslog, at man valgte en placering for festivalen, så den relativt nemt kan udvides, hvis billetsalget viser sig at blive en succes. Det eneste, der endnu ligger fuldstændig fast er, at festivalen skal afvikles den 24. og 25. maj 2019 - i øvrigt samtidig med Jellingfestivalen. Hvor - hvordan og med hvilken musikalsk profil er stadig ikke besluttet. Derefter gik forsamlingen i grupper for i første omgang at sætte ord på de kerneværdier, de mener, festivalen skal kendetegnes ved. På tavlen endte en række gule lapper med ord som: Nærhed, lokalt ejerskab, musikalske oplevelser, glædesfyldt samvær, samarbejde etc. De mange forslag samler styregruppen nu og kendenserer til tre kerneværdier.

Kørte for Kinks

Der var også flere veteraner fra Midtfynsfestivalens storhedstid, som havde fundet vej til Ryslinge i går. Blandt dem var Keld Nygaard fra Vissenberg (67). Han var stage-manager igennem en årrække på Midtfynsfestivalen. - Jeg er her, fordi jeg synes, det virker spændende, og jeg er her på nostalgiens vegne. Hvis de kan bruge noget af min erfaring, så vil jeg meget gerne give dem det, siger han. Hans bedste råd til initiativtagerne er: - Hellere skyde lidt for lavt, og det bliver en kanonoplevelse end at skyde for højt, og det så ikke kan bære. Hold begge ben på jorden og lad det vokse stille og roligt og sørg for at give folk en god oplevelse. Sådan lyder rådet også fra 74-årige Steen Lillelund. - Jeg er kommet fra Nordvestjylland i dag, fordi jeg gerne vil bakke det her op. Jeg havde den glæde at levere en hel del til Peter Færgemann i sin tid og havde i øvrigt fornøjelsen af at køre The Kinks fra København (i 1990, red.) og herover. Vi måtte gøre et stop på Godthåbsvej, fordi Ray (Davies,red.) lige skulle ind og hilse på sin svigermor, fortæller han.

Møde med borgmesteren