OB hentede lørdag et enkelt point i nedrykningsspillets pulje 2, da holdet spillede 2-2 ude mod Lyngby i Alka Superligaen.

Gæsterne har dermed 35 point og 12 point ned til Randers FC på tredjepladsen.

OB har fire kampe tilbage, mens Randers har fem, og OB er dermed ikke definitivt sikret mod nedrykning.

Anfører Kenneth Emil Petersen understreger dog, at nedrykning ikke må blive et tema i resten af foråret.

- Det handler om at få lukket det endegyldigt, så vi ikke behøver at tale om det mere.

- Jeg skal ikke stå og sige, at vi kommer til at ende på de to nederste pladser, for det tror jeg simpelthen ikke på, at vi gør.

- Jeg synes også, at vi i de første par kampe har fået vist, at det ikke er den vej, vi skal kigge.

- Vi skal vise, vi er det bedste hold i denne pulje, og kan vi det, ligger der også en gulerod i slutningen af sæsonen i form af playoffkampe for Europa, siger Kenneth Emil Petersen.

Cheftræner Kent Nielsen er ikke klar til at tale om andet end nedrykning, før det endegyldigt er afgjort, at OB slutter på en af de to øverste pladser i puljen.

- Når man er i dette nedrykningsspil, er det, hvad det handler om. Før vi kan sigte efter noget andet, skal vi have nedrykningen definitivt på afstand.

- Jeg tror selvfølgelig meget på det også efter denne kamp, for der var mange ting, der så godt ud. Vi skal have det lukket hurtigst muligt, siger Kent Nielsen.

OB kom i kampen mod Lyngby til en lang række chancer og havde gode muligheder for at tage de tre point.

Derfor tager holdet skuffet hjem til Fyn, siger Kenneth Emil Petersen.

- Vi dominerede og havde chancerne til at komme herfra med alle tre point, så det er skuffende at nøjes med et point.

- Det sker ikke tit, at man kommer til så mange oplagte chancer, som vi gjorde i denne kamp, men vi udnyttede dem desværre ikke, siger anføreren.

OB kan endegyldigt sikre sig mod nedrykning i næste weekends kamp mod Randers FC.