Haveklar

At arealet ikke nødvendigvis er endnu større, skyldes især, at det, man kalder trempelhøjden, er steget, så de fleste nu kan stå fuldt oprejst helt ude ved sidevæggen.

Derfor er drivhusene blevet større både i areal og især i højde. Mens man for ti år siden sagde, at et hus ikke måtte være mindre end 10 kvadratmeter, er tallet nu minimum 12.

Så er du klar, men hvad vil du bruge dit hus til i år? Skal du meget ud at rejse, skal det måske være et driverhus. Drivhuse er generelt gået fra at være rene produktionshuse til også at være steder, mennesker driver i.

Fem ting du skal i drivhuset lige nu 1) Gør drivhuset grundigt rent, inden du sætter nye planter ind. Brug sæbevand i en havesprøjte, så kommer du ind i alle kroge.2) Overvej, hvad du vil have i dit drivhus i år. Måske skal du prøve helt nye ting i huset. 3) Beslut dig for hvilket vandingssystem du vil have. Der findes drypvanding, siveslange med ur og den gode gammeldags metode med vandkanden. 4) Køb ikke tomatplanter for tidligt. Lad planteskolen passe dine planter til midt i maj, ellers går de i stå i udviklingen. 5) Gør bede klar, hvis du dyrker i bede. Udskift ti centimeter af det øverste jordlag. Dyrker du i kapillærkasser, så gør dem rene. Vask især gødningsrester, der har krystalliseret sig, væk.

Start sæsonen med at flytte alt ud af huset og gør grundigt rent. Brug en havesprøjte med sæbevand, den kommer ind i alle kroge. Skyld godt efter med rent vand. Vask ude og inde. Nu er chancen for skadedyr mindre, og der kommer lys ind i drivhuset.

Det stigende behov for at kunne bruge sit drivhus mere, betyder også en ændring af indretningen. Midtergangen med to bede er på vej ud. Nu skal der være belægning af tegl. Her kan man sætte planter i krukker, kapilærkasser eller tage et flet ud og lave et bed til en plante.

En vin har altid været populær i drivhuset, men med den større højde på huset kan man nu ved hjælp af wire på langs eller tværs lave et sydlandsk levende tag, hvor druernes ranker ledes hen, og klaserne hænger ned.

Det kan laves i enten hele huset eller i halvdelen af huset. Ofte løser det også det største problem, når solen skinner, nemlig for meget varme.

Det er altid vigtigt at have minimum fire vinduer i taget, der kan åbnes, plus meget gerne en dobbelt stalddør, der kan åbnes mere eller mindre op, så varmen kan komme ud.

Du kan selvfølgelig også bruge skyggegardiner, der findes i alle mulige udgaver. De grønne er mest til udvendig skygge, hvide er til indvendig brug.