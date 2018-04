Efter at begge hold måtte aflyse sæsonpremieren i sidste uge, så var der lagt op til endelig at få liv i netmaskerne igen, den det blev nu en mager målhøst for de to hold.

Første halvleg var der ikke meget at skrive hjem om, og den endte da også målløs, men heldigvis blev der lidt mere fut over feltet i anden halvleg, hvor vejrguderne stor på Moruds side efter 65 minutter, hvor kampens enlige mål blev scoret af Mads Johansen direkte på et hjørnespark, godt hjulpen af medvinden, som pressede ind i målet, og dermed var "målfesten" i Espe slut

Naturligvis var glæden stor hos Morud der fik tre vigtige point, og overlod Krarup/Espe til en forsat farlig balancegang på nedrykningsstregen til stor ærgrelse for træner, Leif Rasmussen, det efter de indledende træningskampe, kunne glæde sig over at have holdt målet rent i 315 minutter, men nu måtte se et surt mål snuppe tre point fra sit hold, (hol)