To jævnbyrdige hold, der spillede med intensitet, men med større skarphed i felterne hos Varde. Det var konklusionen fra B1909's Henrik Brandt efter en kamp, der ifølge B1909-lederen burde have føjet et point til hjemmeholdets konto.

Rasmus Skovgaard udlignede efter 28 minutter og Jonas Skjærlund havde chancen til 2-1 inden pausen. I stedet scorede Varde to gange, inden Mathias Munk reducerede. Med et kvarter igen satte B1909 ekstra tryk på Varde uden at kunne udnytte et par pæne chancer. (KAI)