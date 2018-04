Luiz Inacio Lula da Silva siger, at han er uskyldig, men han er klar til at melde sig til myndighederne.

Brasiliens tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva, som blandt andet er dømt for at modtage en luksuslejlighed fra et statsligt olieselskab, vil melde sig til myndighederne.

- Jeg vil efterkomme deres arrestordre, siger ekspræsidenten til sine tilhængere.

Det er Lulas første tale, siden brasilianske myndigheder har bedt ham om at melde sig selv.

Den tidligere præsident, som står over for 12 års fængsel, fastholder, at han er uskyldig, og at anklagen om korruption er grundløs.

Luiz Inacio Lula da Silva har forhandlet med politiet om betingelserne for at efterkomme arrestordren.

Lula havde fået en frist til fredag aften dansk tid til frivilligt at gå til politiet. Men det nægtede han.

I stedet søgte den 72-årige Lula, der som præsident fra 2003 til 2011 var uhyre populær i store dele af befolkningen, tilflugt i metalarbejdernes faglige hovedkvarter i Sao Bernardo Do Campo i delstaten São Paulo.

Lula står til at afsone en fængselsdom på godt 12 år. Han er blandt andet dømt for at have taget imod en ferielejlighed, som indirekte var betalt af det statslige olieselskab Petrobras.

Lula har erklæret sig uskyldig i anklagerne mod ham.

Fængslingen vil sætte en stopper for Lulas planer om at stille op til præsidentvalget, der finder sted i efteråret.

Ifølge brasiliansk lov er personer, som er idømt straf ved to retsinstanser, udelukket fra at kandidere til præsidentposten.

Mange brasilianske ministre og politikere efterforskes for at have modtaget meget store beløb i bestikkelse.

Men Arbejderpartiet opfatter det som en politisk hetz, at Lula har været det primære mål for anklagemyndigheden, når andre kan have gjort sig skyldige i ting, der er endnu værre.

I 2016 blev Dilma Rousseff fra Arbejderpartiet af en rigsret afsat som Brasiliens præsident.

Ikke fordi hun havde gjort sig skyldig i korruption, men fordi hendes regering havde pyntet på statsbudgettet op til det seneste præsidentvalg.