Til stor jubel for de mange tilskuere fra Allested, kunne hjemmeholdet gå til pause med en føring på 1-0 over lokalrivalerne fra FC Broby, og det var fuldt fortjent efter 45 minutter hvor FC Broby virkede ret ufarlige i deres spil.

Det skulle dog ændre sig efter pausen, hvor Jesper Stork-Hansen udlignede til 1-1, og derefter skiftede holdene med at score frem til syv minutter før tid hvor stillingen var 3-3. Det blev så gæsterne som trak det længste strå, da Casper Bertelsen få sekunder før tid sikrede FC Broby sejren efter en spændende kamp.

- Det var en bitter at sluge, for indtil vi fik et par spillere skadet havde vi godt styr på Broby, som ellers plejer at volde stort besvær, Rasmus Andersen fra Allested, der dog var rinelig tilfreds med spillet i årets første kamp, ned den nye spillende træner, Patrick Petersen, ved roret.(hol)