Håndbold. Fynsserien, mænd. Stenstrup-Stige 25-16 (14-8). Stenstrups spillere kunne, ligesom så mange andre her efter sidste spillerunde, sætte sig til rette og ærgre sig over alle de spildte muligheder gennem hele sæsonen.

- Jamen, vi har jo lige vendt det. Havde vi bare spillet tilnærmelsesvis på samme niveau som i dag, så havde vi bestemt nået sæsonmålet, oprykningskampe. Mod Stige, og her var der godt nok ikke noget at spille for, leverede vi en flot indsats, hvor tingene blev sat på plads næsten med det samme, sagde holdleder Peter Johansen. Lars Iversen og Nikolaj Elkjær scorede som de bedste hver fem, mens den genindkaldte veteran, holdlederens bror Ole Johansen, scorede to, på to forsøg. Og det blev bemærket og anerkendt af alle. (wta)