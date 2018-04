Håndbold. Fynsserien, mænd. HeRy 67-Otterup 27-32 (13-14). Som så mange gange før i denne sæson, så kunne HeRy-spillerne sætte sig til rette på bænken i omklædningsrummet efter kampen og erkende, at det igen var deres egen skyld, at de tabte.

- Vi havde en del afbud, og det betød, at vi gennem hele kampen kæmpede med at finde den optimale opstilling. Det lykkedes nok aldrig. Og når vi så samtidig bliver ramt af temmelig mange udvisninger, og Otterup ikke fik en eneste, så blev betingelserne endnu sværere, sagde træner Leif Foli. Han kunne dog, sammen med spillerne, hurtigt se tilbage på en samlet god sæson, som især vil blive husket for de tre fantastiske resultater i pokalturneringen. Sejr over topholdet OH 77 fra fynsserien, sejr over Søndersø fra 3. division, og endelig den helt store gyser mod 2. divisionsholdet fra Stadion, der første kunne rejse hjem til København efter en smal sejr efter omkamp.

– Nej, samlet kan vi ikke klage, sluttede træner Leif Foli, der havde sine bedste skytter i Peter Christensen med 10 og Kenneth Simonsen med syv. (wta)