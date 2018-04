Sanderum BK tog årets første skalp, i årets første turneringskamp, da de lørdag gæstede Egebjerg Fodbold.

Et kig på tabellen inden opgøret indikerede tydeligt at gæsterne fra Sanderum, måtte påtage sig favoritværdigheden mod et hjemmehold, der befinder sig langt under stregen.

Det besøgende mandskab fik leveret varen, hvilket resulterede i en sikker 0-4 sejr.

Chris Larsen blev første målscorer lige inden pausen, da han eksekverede oplægget fra Johan Chur.

I anden halvleg kom Mathias A. S. Frederiksen på måltavlen efter 65. minutters spil, mens Jacob Jensen lukkede opgøret med to scoringer, hvoraf den sidste faldt efter et tilkendt straffespark.

(sb)