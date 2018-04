Håndbold. Fynsserien, kvinder. Stenstrup-Haarby 17-23 (10-12). For at redde endnu en sæson i Fyns bedste håndboldrække, så var betingelserne såre enkle for de sydfynske kvinder. Haarby skulle besejres, og samtidig skulle DHG slå BR 66 fra Langeskov. Dette ønske blev opfyldt med 23-20 til DHG, men sidste del af planen gik galt. Haarby var for stærke og hentede en fodholdsvis sikker sejr i Stenstruphallen.

- Der er sket så meget i vort lokalsamfund den sidste uge, noget som lige pludselig fik håndbolden til at føles som noget sekundært. At det fik indflydelse på vores præstation er indlysende, men det skal bestemt ikke alene have skylden for de mange fejl vi lavede undervejs. Hele 12 tekniske fejl på minussiden er for meget, hvis vi vil vinde en håndboldkamp. Vi må erkende, at vi skal en tur i serie 1. Længere er den ikke. Det skal dog med, at vi i løbet af sæsonen har spillet fire uafgjort og tabt hele seks kamp med mindre end fire mål, så med lidt mere medgang, så havde vi nok hentet de to point, vi mangler her og nu, sluttede træner Allan Knudsen dette sidste pressemøde. (wta)