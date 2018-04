Faaborg/Millinge: En 24-årig bilist slap utrolig heldigt fra en ulykke, der ved 14-tiden lørdag skete på Assensvej mellem Faaborg og Millinge tæt ved afkørslen til Grubbemøllegyden. I det som Beredskab Fyn beskriver som en "håndværkerbil", kom manden med al for høj fart for langt over i den modgående kørebane, hvor han strejfede en modkørende og efterfølgende mistede kontrollen over bilen. Den røg i grøften, slog en kolbøtte og røg tilbage på kørebanen, hvor den endte liggende på siden. Bilen var dog så ramponeret, at den 24 årige, der er fra Sydfyn, ikke kunne åbne nogle af dørene. Beredskab Fyn måtte fjerne frontruden og fik skåret et hul, så han kunne komme ud den vej.

- Han kunne selv gå og stå efter uheldet. I forhold til den tur, bilen havde taget, var han sluppet billigt. Sådan så det ud til i hvert fald, fortæller indsats-leder Henning Kristensen.

Den 24-årige blev efterfølgende kørt til hospitalet med henblik på at blive tjekket for skader.

Assensvej var spærret en times tid på grund af uheldet.