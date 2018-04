Juventus fortsætter kursen mod endnu et italiensk mesterskab efter en forventet udesejr over bundhold.

Juventus måtte slide i det, men det italienske mesterhold endte med at besejre bundholdet Benevento 4-2 på udebane lørdag.

Argentinske Paulo Dybala strålede i kampen med et hattrick efter to scoringer på straffespark, efter at Benevento to gange kom tilbage og udlignede Juventus' føringer.

De tre point bragte Juventus op på 81 point på førstepladsen i Serie A, hvor Napoli på andenpladsen har tabte terræn med et par uafgjorte kampe på det seneste.

Napoli følger efter i topstriden med 74 point inden søndagens hjemmekamp mod Chievo.

Juventus kom planmæssigt foran efter 16 minutter, da Paulo Dybala modtog bolden fra Juan Cuadrado og smukt løftede den i mål uden chance for Benevento-keeper Christian Puggioni.

Juventus havde Wojciech Szczesny i målet som afløser for Gianluigi Buffon, og Szczesny måtte samle bolden op i sit mål efter 24 minutter.

Så længe holdt Juventus føringen, inden Cheick Diabate fik foden på bolden efter et indlæg og udlignede til 1-1.

I første omgang havde den polske målmand ellers afværget et forsøg med sin redning, men bolden sprang i spil igen, og Juventus havde så småt indstillet sig på at gå til pause med uafgjort.

Mario Mandzukic fik en scoring annulleret efter 36 minutter for hånd på bolden, men i halvlegens overtid fik Juventus tilkendt et straffespark, og det udnyttede Dybala.

Dermed gik Juventus til pause foran 2-1, men bundholdet havde ikke tænkt sig at stemple ud af opgøret.

Efter 51 minutter svigtede markeringen af Diabate efter et hjørnespark, og angriberen fra Mali headede hjemmeholdet på 2-2.

Endnu et straffespark til Juventus betød, at Dybala scorede hattrick med et kvarter igen, da han sørgede for 3-2-føringen.

Otte minutter før tid leverede Douglas Costa en perle, da han trak ind i banen og uden for feltet fyrede bolden i mål til slutresultatet 4-2.