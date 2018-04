Måle: Det går strygende i den lille bagerbod i Måle på Hindsholm, der nu vil udvide brød- og kaffesalget med en alkoholbevilling.

- Folk er blevet glade for at sætte sig ned i vores cafe, og de vil gerne have et godt glas øl eller rødvin, når de kommer for at købe brød, fortæller Sven Haarder fra Måle Bagerbod, der netop fremhæver fælleskabet som en af grundene til bagerbodens succes.

- Vi gør os umage for, at folk skal føle sig velkomne, og det er det sociale aspekt, der er kernen i vores forretning. Det er et plus for os og for området, at vi har et sted, hvor mennesker kan komme ind og sætte sig ned og få en snak, siger Sven Haarder.

Måle Bagerbod har haft lukket hele vinteren, og slog dørene op igen til påsken.

- Vi var faktisk ret spændt, da vi åbnede efter et halvt års pause, men folk var fuldstændig klar, fortæller Sven Haarder.